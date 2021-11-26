Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Отечественные деятели шоу-бизнеса в целом сохранили прошлогодние расценки на своё участие в новогодних корпоративах. Ценами на выступления некоторых «звёзд» поделился известный концертный директор Евгений Филькенштейн, сообщает 26 ноября интернет-издание 78.ru.

Новогодний корпоратив

Спрос на привлечение «звёзд» для корпоративной новогодней программы по сравнению с прошлым годом упал. Но, вопреки законам рыночной экономики, стоимость выступлений некоторых исполнителей наоборот поднялась.

Так например, по словам Филькенштейна, час выступления группировки «Ленинград» обойдется заказчикам в 15 млн рублей. Поклонники стиля рэйв-музыки смогут послушать группу Little Big за 6 млн рублей. В три раза дешевле обойдутся выступления Стаса Пьехи и группы IOWA.

Евгений Филькенштейн также сообщил, что на расценки выступлений звезд, как в случае с «Ленинградом», влияет, в основном, курс доллара.