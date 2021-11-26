Варшава, 26 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. 26 ноября в польском Люблине сотрудники местного отделения Центрального следственного управления задержали троих врачей по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом передает Onet.pl.

Задержан

«В ходе проверки было выяснено, что задержанные могут быть причастными к выдаче поддельных документов о пройденном вакцинации против COVID-19. За это они могли получать денежное вознаграждение. Все задержанные помещены под временный арест, начинается следствие», — сообщила журналистам пресс-секретарь люблинского отделения Центрального следственного управления Ивона Юркевич.

По её словам, задержанные могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.