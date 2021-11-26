д. Брузги, , 16:01 — REGNUM Украине угрожает поток нелегальных мигрантов из Афганистана, стремящихся в Евросоюз. Об этом 26 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко рассказал на митинге, как «украинцы наращивают на границе позиции силовиков» для воспрепятствования потоку мигрантов, которые «стремятся пройти не только через Белоруссию, но и через Украину». При этом он заверил нелегалов: «Тому, кто хочет уехать домой, мы поможем это сделать, но заставлять не будем. Это ваше право. Тот, кто хочет двигаться в западном направлении, это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить, избивать и удерживать за колючей проволокой».

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Лукашенко предложил нелегалам задуматься над своими перспективами и сказал:«Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь. Это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Белоруссии проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно».

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«Мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой», — заявил 26 ноября Александр Лукашенко, выступая на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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