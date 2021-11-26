Челябинск, 26 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Челябинске отдел полиции «Тракторозаводский» расследует уголовное дело о краже двух крышек от канализационных люков и 12 решёток от ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ru.torange.biz Ливневая канализация

По данным следствия, их похитили в период с 22 по 26 октября на автодороге по ул. Конструктора Духова. ООО «АрСак», на балансе которого они находились, понесло ущерб на общую сумму 92,5 тыс. рублей.

Прокуратура Тракторозаводского района города контролирует ход расследования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске украли несколько десятков крышек от люков. Вора вскоре поймали.