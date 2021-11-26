Пекин, 26 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Власти России, Индии и Китая намерены форсировать многостороннее сотрудничество, чтобы исключить возможность какой-либо передачи биологического или химического оружия террористам. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном 26 ноября по итогам встречи на уровне глав МИД в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК).

Mil.ru Защита от химического оружия

В официальном сообщении говорится, что главы дипломатий трёх стран выразили обеспокоенность из-за опасности передачи оружия массового поражения в руки террористических группировок. Всем государствам мира следует усилить меры, в силу которых террористы не получат компоненты и технологии для изготовления оружия массового поражения.

«В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма главы внешнеполитических ведомств [РФ, Индии и КНР] указали на необходимость проведения в соответствии с Конференцией по разоружению многосторонних переговоров о международной конвенции, нацеленной на подавление соответствующих терактов», — указано в коммюнике.

Читайте также: Россия ожидает новых выпадов со стороны Запада на конференции ОЗХО