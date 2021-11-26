Ташкент, 26 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 28 ноября посетит с рабочим визитом город Ашхабад. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В Ашхабаде Мирзиёев примет участие в работе пятнадцатого саммита Организации экономического сотрудничества.

«В соответствии с повесткой дня мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего партнерства в рамках организации, прежде всего развития торговых отношений, повышения транзитного потенциала региона, продвижения «зеленой экономики» и внедрения инноваций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предусматривается принятие итогового документа саммита. Также, в рамках программы пребывания в Туркмении главы Узбекистана запланирован также ряд двусторонних встреч.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) является региональной многосторонней структурой, созданной в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона. В настоящее время ее членами являются 10 государств — Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Афганистан.

Узбекистан присоединился к ОЭС в 1992 году.