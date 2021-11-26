Москва, 26 ноября 2021, 15:56 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о смертельной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли более 50 горняков. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля добавил, что глава государств накануне до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.
«Он получает всю информацию, — заверил Песков. — Ему доложено в том числе о гибели шахтёров и обнаружении живым одного из спасателей».
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Пресс-секретарь добавил, что российский президент пока не планирует посещать Кемеровскую область.
«Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, там сейчас время очень горячее», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате погибли более 50 человек, 46 шахтёров и шесть спасателей. Однако 26 ноября после возобновления поисков одного человека нашли живым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.