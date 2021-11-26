Шлиссельбург, Ленинградская область, 26 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе в городе Шлиссельбурге Ленинградской области состоялась торжественная церемония закладки двух научно-исследовательских судов для Росрыболовства. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Закладка двух научно-исследовательских судов для Росрыболовства в НССЗ

Новые морские суда, построенные в Ленинградской области, займутся исследованиями состояния водных биологических ресурсов, мониторингом экологической ситуации в Северном регионе. Заказчик работ — Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии — ФГБНУ «ВНИРО».

Строящимся судам присвоены имена ученых и директоров ФГБНУ «ВНИРО» Петра Алексеевича Моисеева и Анатолия Алексеевича Елизарова. Оба руководителя прошли путь от младших научных сотрудников до директоров, внеся значительный вклад в становление и развитие отечественной отраслевой науки.

Разработка проектной документации судов велась АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в кооперации с ООО «Проектно-конструкторское бюро «Петробалт».

Длина каждого судна — около 60 метров, ширина — 13 метров, осадка — до 6 метров, ледовый класс — Ice3.