Кабул, , 15:54 — REGNUM Великобритания утверждает, что сотрудничает с Пакистаном в доставке гуманитарной помощи афганцам и по другим вопросам, включая «предотвращение роста терроризма в Афганистане». Об этом сообщает Aryannews.

Ники Каси, специальный посланник Великобритании в Афганистане и Пакистане, утверждает, что «Лондон сотрудничает с Исламабадом, чтобы предотвратить распространение терроризма из Афганистана».

В заявлении посольства Великобритании в Исламабаде процитировано заявление Ники Каси о том, что Великобритания сотрудничает с Пакистаном в предоставлении гуманитарной помощи афганцам и в других областях, включая предотвращение роста терроризма в Афганистане.

Он добавил, что после вывода американских войск из Афганистана «будут приложены все усилия для укрепления стабильности и мира в стране».

Британский спецпосланник, который находится с трехдневным визитом в Исламабаде, провел переговоры с пакистанскими гражданскими и военными лицами по обсуждению гуманитарной ситуации в Афганистане.