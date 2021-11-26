26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он получил информацию относительно того, что в возглавляемом им государстве готовился военный переворот.

Мирослава Романенко, , 16:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он получил информацию относительно того, что в возглавляемом им государстве готовился военный переворот. Об этом он рассказал 26 ноября на пресс-конференции в Киеве.

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По словам главы Украины, в украинском государстве возникли большие вызовы, их зафиксировали иностранные разведслужбы. Так, он получил «интересную и важную» информацию о подготовке государственного переворота 1−2 декабря.

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«Получил я информацию о том, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители с Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обговаривают участие [украинского бизнесмена и олигарха] Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине…» — сказал он.

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Заявление Зеленского обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Крокодил». Многие стали задаваться вопросом, а что же тогда было на Украине в 2014 году, когда свергли Виктора Януковича. Иные также отметили, что не стоило ради этого заявления затевать пресс-марафон.

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«Не, це (это — М. Р.) революция достоинства», — с сарказмом напомнила Anna, указывая на то, что государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, назвали «революцией достоинства».

«Затевать прессуху, чтобы запустить этот фейк?» — не понимает L. Maks.

«Революцию Свободы», а не переворот!» — смеется Влад.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Сместить президента — это госпереворот? А что было в 2014 году? Подменяют понятия как хотят», — посетовал Андрей Б.

«С каких пор свержения власти это переворот?» — задумался 217ir398, указывая на украинскую пропаганду в отношении «майдана» 2014 года, который на Украине не считают переворотом.

«Не, Зеленский, мы назовём это «революцией», откроем ещё пару музеев и объявим праздник и выходной», — добавил Константин Kos10000.

«А потом точно так же скажет, что Ахметов за*сал (испугался — М. Р.)…» — отметил Иван.

«Если серьезно, это объявление войны Ахметову со всеми вытекающими», — считает Борис.

«Переворот был давно. Сейчас, возможно, хотят поменять одну куклу на другую», — отметила Галина.

«Проще говоря, вся пресс-конференция и была придумана ради этого заявления», — пишет Янко.

«Так, а Путин когда «нападать» собирается? После переворота или до? Может не успеть», — иронизирует Suren M.

«Ага, слухи пошли про введение военного положения с 1 декабря, а оказывается — это они переворот предотвращают», — подметила Наталья.

«Тогда, по идее, Ахметова надо арестовывать, раз сказал. А то получается, это все… [ложь]», — написал Alex R.

Ринат Ахметов Juda Engelmayer

«Блин, а как же нападение РФ? Уже отменилось? Или это совместная акция?» — смеется Trailercitycash.

«Это какую уже серию «Слуги народа» (сериал, где в главной роли Владимир Зеленский — М. Р.) снимают?» — не понимает Анжелика.

«Если готовится госпереворот или его предотвратили, то пресс-конференцию в кафе не проводят!» — заметила Ульяна.

«Походу, в словах Олега Ляшко «о введении нынешним президентом ВП» может быть доля правды! На всю зиму введут, и всё — ни тебе «госпереворота», ни тебе «нападения Путина», и всё — жизнь в шоколаде, Ким Чен Зе навечно», — отметил The Z.

«Пусть сожрут друг друга. Может, хоть чуть-чуть от Донбасса отвлекутся…» — подытожила Марта.

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