Батуми, Грузия, , 15:50 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в «незаконном» принятии городских бюджетов Зугдиди и Батуми на 2022 год. Об этом 26 ноября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Ника Мелия European People's Party

Он прибыл в Батуми, чтобы поддержать протестующих соратников. Там проходит акция протеста. Активисты выступили против того, чтобы бюджет принимали депутаты горсобрания старого созыва, в котором большинство у «Мечты». Протестующие заявили, что это должны сделать в декабре депутаты собрания нового созыва, где большинство у оппозиции.

«У этой власти нет никаких законных оснований. Она лишилась моральной и политической основы, она стоит только на полицейской силе, и до каких пор будет стоять? Рухнет, и грузинский народ сыграет во всем этом большую роль», — заявил Мелия журналистам.

По мнению лидера ЕНД, чем больше ошибок сделает правящая партия, тем быстрее она потеряет власть.

Напомним, в Зугдиди и Батуми 26 ноября члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) пытались помешать депутатам городских собраний принять бюджеты на 2022 год. Несмотря на попытки помешать и сорвать собрания, бюджеты были приняты в обоих городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Грузии сообщили о задержанных во время протестных акций