Москва, , 15:50 — REGNUM Заключение долгосрочного контракта на фиксированном относительно текущих ценовых шоков уровне решает как для России, так и для Сербии ряд ключевых стратегических задач, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча газа Gazprom.ru

«С одной стороны, Газпром сохраняет свою долгосрочную монопольную позицию на рынке Сербии при росте объема поставок: на первый год они составят 4 млрд. кубометров.

А с другой стороны, цена соответствует среднему уровню долгосрочных контрактов Газпрома в Европе. Для бюджета же Сербии согласованная цена является вполне приемлемой в рамках сегодняшних экономических условий.

В то время как ранее рассматривавшиеся уровни в 800−900 долларов за тысячу кубометров голубого топлива была попросту неподъемной для бюджета партнера.

Однако долгосрочный экономический интерес не является единственной причиной установления преференций с российской стороны.

Заключение такого контакта закрепляет пророссийскую позицию со стороны Сербии и ее президента Александра Вучича, усиливая дальнейшие возможности интеграции между нашими странами, причем не только в направлении «сырьевого» сотрудничества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил, что в следующие полгода цена газа для Сербии остается прежней — $270 за 1000 кубометров.

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