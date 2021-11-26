Москва, 26 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Скорость перемещения грузов внутри России к 2035 году предполагается повысить в четыре раза. Об этом 26 ноября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании правительства России.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Министр представил новую транспортную стратегию, которая предполагает ускорение перемещения грузов внутри транспортной системы России.

«В рамках стратегии к 2035 году прогнозируется четырёхкратный рост скорости перемещения несырьевых грузов до 1000 км в сутки с использованием контейнерных поездов», — сказал Савельев.

По его словам, планируется нарастить провозные мощности железнодорожной инфраструктуры сразу в нескольких направлениях, что даст совокупный прирост грузоперевозок. Также планируется нарастить транзит всеми видами транспорта, совместно с МВД снизить транспортный риск в три раза.