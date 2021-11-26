Москва, , 15:43 — REGNUM Восполнить потери от транзита российского газа через «Северный поток — 2» мимо Украины будет довольно сложно в условиях кризиса — доходы страны от транзита газа составляют около 10% бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали договор о продлении транзита российского газа по ГТС Украины до 2024 года по принципу «качай или плати».

Минимальный объем оплаченного транзита составляет 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 годы.

Ежегодная стоимость прокачки 40 млрд кубометров газа составляет примерно 1,250 миллиардов долларов или около 5 млрд долларов за пять лет. Это та сумма, которой Украина может лишиться в случае прекращения транзита по истечению срока договора между странами.

Сейчас сложно говорить, что будет с продолжением транзита после 2024 года. Это вопрос не только желания России продолжать транзит (политика), но есть и ряд объективных экономических факторов.

Все будет зависеть от того, какие объёмы поставок будут законтрактованы к 2024 году по газопроводам «Турецкий поток» и СП-2. Так, с 1 апреля поставки российского газа в Румынию осуществляются в обход Украины — по трубопроводу «Турецкий поток».

После запуска «Турецкого» потока транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. К 2024 году СП-2 уже должен быть запущен, а значит, появятся новые контракты с европейскими потребителями. Очевидно, что часть потребителей газа, получаемого через Украину, предпочтут транзит по новому трубопроводу СП-2.

Другая проблема — это сильная изношенность ГТС Украины. Технологические проблемы и отсутствие возможностей вкладываться в ремонт и содержание трубопроводов могут привести техногенным катастрофам.

Но сейчас у Украины нет возможностей инвестировать в обновление своей ГТС. Проблему можно решить, если продать часть ГТС европейским компаниям или непосредственно Газпрому. Но пока такой вариант решения не рассматривается как базовый.

Вопрос компенсаций для Украины в случае прекращения транзита пока не имеет под собой юридической базы и носит чисто декларативный характер.

Пока в качестве компенсации предлагаются инвестиции в «зеленую» энергетику Украины со стороны ЕС, но сумма в 200 млн евро слишком мала, что бы говорить о каком-то полноценном возмещении.

Тем не менее, говорить о полном прекращении транзита газа через Украину после 2024 года пока рано. Президент РФ Владимир Путин говорил, что «вопрос о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года носит чисто экономический характер».

Скорее всего, какой-то объём транзита через территорию Украины сохранится, но вряд ли он будет выше 40 млрд кубометров в год.

Конечно, политический фактор, тоже имеет место быть и если Украина продолжит курс на конфронтацию с РФ, говорить о сколь-нибудь существенных объёмах будущего транзита будет сложно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМФ считают, что после того введения эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» потери Украины без транзита российского газа уменьшится примерно на $1 млрд.

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