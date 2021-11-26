Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. YouTube-блогер Дмитрий Ларин заявил о своём намерении уехать из России. Об этом 26 ноября сообщает издание «Газета.ru», ссылаясь на интервью Ларина для YouTube-канала Люди PRO.

Скриншот с YouTube Дмитрий Ларин

По словам блогера, покидать Родину «тяжело, болезненно, до слёз». «Но, к сожалению, в данный момент это вынужденный переход», — считает он.

Ларин собирается поселиться в Индонезии. Причинами переезда блогер назвал климат, «некоторые социальные проблемы», а также задержания известных медиа-личностей и блогеров, в том числе Юрия Хованского.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрий Хованский был арестован и отправлен в СИЗО. Блогера обвинили в оправдании терроризма — он исполнял песню о теракте «Норд-Ост», в результате которого погибло более 100 человек.