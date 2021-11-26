Москва, 26 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Самолёт с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, следовавший в Китай, из-за неполадок приземлился в Москве. Об этом сообщает 26 ноября ТАСС.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

Собеседник агентства уточнил, что самолет Falcon 900EX прибыл в аэропорт «Домодедово». Ранее из-за технических проблем борт федерального совета Швейцарии незапланированно сел в Новосибирске. Затем самолёт вылетел в Москву, чтобы полностью устранить неполадки, сообщал «Интерфакс».

Источник агентства рассказал, что на диагностику и ремонт самолёта потребуются сутки. Вылет предварительно ожидается 27 ноября. Ранее о перенаправлении самолёта Кассиса в Москву швейцарский МИД сообщил в Twitter.

«Там будет проведена экспертиза, которая покажет, сможет ли самолет проследовать дальше в Китай», — заявили в ведомстве.

На 27 ноября была запланирована встреча Кассиса и его китайского коллеги Ван И. Главы МИД Швейцарии и КНР намеревались обсудить двусторонние отношения в условиях пандемии COVID-19, события в мире и ситуацию с правами человека.