Вашингтон, , 15:40 — REGNUM В ходе биржевых торгов стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже отметки $55 тыс. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные нескольких торговых площадок.

Биткоин Pxhere.com

Так, по информации по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки указанная криптовалюта понизилась в цене до $54,812 тыс. — на 6,17%.

При этом, по данным биржи Binance, которая является самой крупной по объему торгов криптовалютами, по состоянию на 13:30 мск биткоин подешевел на 5,69%, до $57,73 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Биткоин, Tether и Litecoin являются самыми популярными криптовалютами в России