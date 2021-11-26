Вашингтон, 26 ноября 2021, 15:40 — REGNUM В ходе биржевых торгов стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже отметки $55 тыс. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные нескольких торговых площадок.
Так, по информации по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки указанная криптовалюта понизилась в цене до $54,812 тыс. — на 6,17%.
При этом, по данным биржи Binance, которая является самой крупной по объему торгов криптовалютами, по состоянию на 13:30 мск биткоин подешевел на 5,69%, до $57,73 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Биткоин, Tether и Litecoin являются самыми популярными криптовалютами в России