Тирасполь, 26 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), главнокомандующий ВС ПМР Вадим Красносельский провёл заседание о положении дел в вооруженных силах. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республики.

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Сообщается, что с докладом об итогах 2021 года выступил министр обороны Олег Обручков. Он сообщил, что с 2017 года в вооруженных силах возросла интенсивность военных учений, в том числе стрельб. Также произошли изменения в программах командирской боевой подготовки.

По словам Обручкова, в воинских частях сократилось число правонарушений и самовольных оставлений подразделений военнослужащими.

«Подводя итоги служебной деятельности Министерства обороны, Главнокомандующий отметил, что сделан большой шаг по развитию материально-технической базы вооруженных сил, созданию благоприятной атмосферы в армии, улучшению качества подготовки военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Красносельский признал работу минобороны республики удовлетворительной.

Стоит отметить, что, согласно открытым данным, численность вооруженных сил ПМР составляет 15 тыс. человек. В случае необходимости она может быть увеличена до 80 тыс. человек.