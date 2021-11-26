Таллин, , 15:38 — REGNUM Главным итогом завершившихся в Эстонии военных учений «Шип-2021» (Okas 2021) стало подтверждение готовности военнослужащих резерва выполнять свои обязанности в течение 48 часов после получения вызова в казармы. Об этом говорится в пресс-сообщении Главного штаба Сил обороны страны.

Армия Эстонии

По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило, результаты учений можно считать впечатляющими: благодаря быстрой реакции резервистов подразделения достигли боеготовности в кратчайшие сроки, помимо этого, части выполнили задачу по укреплению восточной границы.

Командир 2-й пехотной бригады полковник Тармо Метса добавил, что учения коснулись не только резервистов, но и других частей бригады: штаба, тылового батальона, роты штаба и связи, в маневрах также принимали участие военнослужащие срочной службы.

Бригада отрабатывала взаимодействие с военной полицией, ополчением «Кайтселийт», Департаментом полиции и погранохраны, а также местными самоуправлениями в приграничных с Россией районах.

Заявлено, что Силы обороны Эстонии выяснят причины неявки отдельных резервистов. В случае отсутствия уважительной причины в их отношении заведут дела о проступке, грозящие штрафом.

17 ноября 2021 года правительство Эстонии объявило о внеочередном призыве на мобилизационные учения «Шип-2021» 1 684 резервистов. По тревоге был поднят личный состав 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки.