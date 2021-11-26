Уфа, , 15:48 — REGNUM Оплата сверхурочной работы водителям скорой помощи городской больницы г. Нефтекамска производилась с нарушением норм Трудового Кодекса РФ. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Военные медики Минобороны России

Сообщается, что в Гострудинспекцию продолжают обращаться медики по фактам нарушения своих трудовых прав.

Так, осенью текущего года сотрудники инспекции рассмотрели заявления, которые поступили от работников городской больницы г. Нефтекамска. В заявлениях сообщалось о ненадлежащей оплате сверхурочной работы водителей скорой помощи и выполнения несвойственных им должностных обязанностей.

Во время проверки доводы заявителей подтвердились.

«Установлено, что оплата «сверхурочки» (согласно требованиям ст. 152 ТК РФ первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном) водителей скорой помощи ГБ г. Нефтекамска производилась с нарушением норм ТК РФ: гораздо меньше положенных часов оплачено в двойном размере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, было установлено, что водители были приняты на работу на должность «водителей автомобилей скорой помощи», а не санитарами-водителями.

«То есть эти обязанности, несмотря на то, что они прописаны в трудовых договорах, являются заимствованными из другой профессии. А в силу требований ст. 60.2, 151 ТК РФ за выполнение дополнительных обязанностей по аналогичной или иной должности (профессии) полагается доплата», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Гострудинспекцию из-за переработок и ненадлежащей оплаты также обратились и 48 работников родильного отделения городской больницы г. Салавата.

«В ходе проверки выяснилось, что работодатель пытается выдать сверхурочную работу за внутреннее совместительство, оформив допсоглашения. По сути же никакого совместительства здесь нет, а есть колоссальные переработки — анализ рабочих графиков показал, что работодателем при их составлении заведомо планировалась нагрузка на персонал сверх установленной нормы. Так сверхурочная работа выдавалась за совместительство, её оплата производилась в одинарном размере», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Гострудинспекцию обратились и члены первичной профсоюзной организации «Действие» Белорецкой ЦРКБ из-за занижения компенсационных доплат за работу в ночное время работникам Аскаровского отделения скорой медицинской помощи.

«В ходе внеплановой проверки медучреждения установлено, что, согласно локальным актам работодателя фельдшерам и водителям скорой медпомощи полагается стопроцентная доплата за работу в ночное время. В январе 2021-го в отношении работников Аскаровского отделения скорой медпомощи, вошедшего в состав Белорецкой ЦРКБ, доплата была снижена до 20 процентов. Сделано это было без согласования с профсоюзом (в нарушение ст. 372 ТК РФ) и учёта того, что по условиям коллективного договора работодатель обязался соблюдать соответствующее отраслевое соглашение, которым предусмотрено, что доплата за работу в ночное время работникам, осуществляющим оказание экстренной, скорой и неотложной медпомощи, должна производиться в размере от 50 до 100 процентов», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, было установлено, что в этом медицинском учреждении в график изначально была внесена сверхурочная работа.

«В нарушение ст. 99 ТК РФ она превышает предельно допустимую норму (120 часов в год). При этом «сверхурочка» водителей и фельдшеров, как и в случае с ГБ г. Салавата, отражена как совместительство или дежурство, при этом оплата произведена в одинарном размере исходя из установленных окладов. Аналогичное нарушение допущено в отношении работников отделения скорой помощи г. Учалы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Гострудинспекцию поступают обращение и о нарушениях охраны труда.

Так, сотрудники Ишимбайской ЦРБ заявили о ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты фельдшеров и водителей скорой медицинской помощи. Их доводы были подтверждены проведенной проверкой. Подобные нарушения были выявлены и в городской больнице г. Нефтекамска.

По выявленным нарушениям трудового законодательства были выданы предписания, а в отношении работодателей приняты меры административно-правового воздействия.