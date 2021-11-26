Москва, 26 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В России планируется на 80% повысить мобильность населения. Об этом 26 ноября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании правительства России.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Представляя разработанную министерством новую транспортную стратегию, прогнозный период которой рассчитан до 2035 года, Савельев отметил неоднородность мобильности населения России, что проявляется в дальнем сообщении.

«Более 70% всех поездок приходится на 30% населения, проживающего в 20 крупнейших агломерациях. Всё это негативно влияет на мобильность населения. Планируем добиться роста мобильности на 80% за счёт поддержки со стороны государства, развития низкобюджетных перевозок и иных инструментов», — заявил он.