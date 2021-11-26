Таллин, , 15:35 — REGNUM Вечером 25 ноября горсобрание столицы Эстонии выбрало центриста Михаила Кылварта мэром самого крупного города страны. Об этом сообщил портал б этом сообщил портал err.ee.

Таллин

За избрание Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания, а кандидатуру Урмаса Рейнсалу (Isamaa) поддержал 21 депутат. В голосовании участвовали 70 присутствовавших на заседании депутатов.

Таким образом, Кылварт сохранил должность, которую он занимает с 2019 года. До этого Кылварт с 2011 года занимал пост вице-мэра в столичной горуправе, отвечая за сферу образования, культуры, работы с молодежью, спорта и интеграции.

На муниципальных выборах в октябре 2021 года Кылварт получил самое большое количество голосов таллинцев — 27 663 голоса. Это рекорд среди политиков страны на нынешних выборах. Он является членом Центристской партии с 2008 года. Центристской партии в Таллинском горсобрании принадлежит 38 из 79 депутатских мандатов.

Одновременно с избранием на пост мэра Таллина Кылварт был назван самым влиятельным человеком 2021 года. В рейтинге изданий Delfi и Pаevaleht он обошел премьер-министра и лидера правящей Реформистской партии Каю Каллас, а также министра здоровья и труда Танеля Кийка.

Комментируя рейтинг, главный редактор Delfi Урмо Соонвальд отметил, что критерием влиятельности является способность достигать желаемых результатов и формировать важные процессы, влияя на поведение и мышление других.

В 2015 году самым влиятельным человеком Эстонии издания назвали парламентария Марью Лауристин, в 2016 — президента Керсти Кальюлайд, в 2017 и 2018 — премьер-министра Юри Ратаса, в 2020 году — лидера национал-консерваторов Мартина Хельме.