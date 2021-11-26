Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался сносом в Екатеринбурге здания аэровокзала «Уктус». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

Поводом для этого стало обращение противников сноса объекта. Активисты называют это здание единственным в России объектом такого назначения, возведённым до Второй мировой войны. Один из граждан в обращении к Бастрыкину попросил дать правовую оценку действиям руководства территориальных управлений Ространснадзора и Росавиации, которые являются операторами помещения аэровокзала.

В связи с этим Бастрыкин поручил главе свердловского управления СКР Михаилу Богинскому изучить обстоятельства уничтожения здания и доложить о ситуации. Как сообщало ИА REGNUM, аэровокзал «Уктус» снесли 26 ноября.