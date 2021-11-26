Подгорица, 26 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Представители турбизнеса и предприятий общественного питания просят правительство Черногории рассмотреть возможность введения пониженной ставки НДС в размере семи процентов на все услуги в их отраслях, говорится в сообщении Торговой палаты Черногории.

Налоги

На совместном заседании Комитета по туризму и гостеприимству и Группы предприятий общественного питания Торгово-промышленной палаты Черногории было объявлено, что анализ показывает, что можно ожидать роста конкурентоспособности и доходов, если такая пониженная ставка НДС будет введена параллельно с электронной фискализацией.

«Таким образом, мы повлияем на сильное восстановление, улучшение бизнеса и конкурентоспособности черногорского туризма, увеличим инвестиции, рост занятости и сократим теневую экономику в гостиничном секторе, все в соответствии со сравнительной практикой средиземноморских стран из ЕС», — говорится в сообщении.