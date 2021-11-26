Москва, 26 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Упоминание имени Рината Ахметова в планах якобы планировавшегося на Украине госпереворота говорит о том, что олигарха будут принуждать к компромиссу. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

(сс) Anastasiya Fedorenko Ринат Ахметов

«Упоминание Ахметова в контексте сведений о якобы планируемом им госперевороте говорит об имеющихся противоречиях между ним и Владимиром Зеленским», — заявил эксперт.

«Вместе с тем, оговорки Владимира Зеленского, что сам он не верит в участие олигарха в заговоре, и что его, Ахметова, якобы принуждает к этому его окружение, говорит о том, что Зеленский не хочет жесткого конфликта и предлагает ему компромисс», — заявил Безпалько.

«Вероятнее всего, Ахметова принудят с теми или иными потерями к компромиссу, как и других олигархов. В частности, приватизации должен подвергнуться и «Приват-банк» — заключил политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющейся у него информации о государственном перевороте, намеченном на 1 декабря текущего года.