Москва, , 15:31 — REGNUM Странно, что МВФ, активно кредитующий Украину, взволновали именно потери от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а не все остальные потери украинской экономики, эффективному развитию которой фонд, вроде бы, старается способствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютикь.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Главное, что как раз на эти прочие виды потерь, в отличие от российско-немецкого газопровода, украинские власти могут повлиять очень легко.

Например, благодаря политике Киева Украина теряет уже много лет деньги от поставки воды и электричества в Крым, и если возобновить использование Северо-Крымского канала ещё возможно, то в электроэнергии с Украины полуостров больше не нуждается.

Также несет убытки украинская экономика от разрыва экономических отношений с республиками Донбасса и Россией, в частности, закупки угля за тридевять земель и российского же газа у Словакии по более высокой цене.

А уж потери украинских предприятий ВПК от разрыва кооперации с Россией исчисляются уже не только упущенной выгодой, но и полной потерей этими предприятиями всякой стоимости — кадры потеряны, компетенции тоже, оборудование можно сдавать в утиль. Все эти потери, куда больше 1 млрд долларов, который насчитали в МВФ.

Но и потери от СП-2 Украина вполне может сократить. Газпром строит трубы в Германию не только на случай полного выхода из строя украинской ГТС или её насильственного перекрытия. Компания хочет экспортировать больше и меньше платить за транзит.

Украинская сторона вполне может предложить конкурентоспособные тарифы за большие объемы, да и закупать газ у Газпрома ей никто не запрещает. И тогда вместо убытков будет сплошная выгода.

Но такого совета в МВФ Киеву не дадут — только повелят строго резать социалку и повышать внутренние тарифы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВМФ, после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд.

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