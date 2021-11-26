Москва, 26 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Странно, что МВФ, активно кредитующий Украину, взволновали именно потери от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а не все остальные потери украинской экономики, эффективному развитию которой фонд, вроде бы, старается способствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютикь.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Главное, что как раз на эти прочие виды потерь, в отличие от российско-немецкого газопровода, украинские власти могут повлиять очень легко.

Например, благодаря политике Киева Украина теряет уже много лет деньги от поставки воды и электричества в Крым, и если возобновить использование Северо-Крымского канала ещё возможно, то в электроэнергии с Украины полуостров больше не нуждается.

Также несет убытки украинская экономика от разрыва экономических отношений с республиками Донбасса и Россией, в частности, закупки угля за тридевять земель и российского же газа у Словакии по более высокой цене.

А уж потери украинских предприятий ВПК от разрыва кооперации с Россией исчисляются уже не только упущенной выгодой, но и полной потерей этими предприятиями всякой стоимости — кадры потеряны, компетенции тоже, оборудование можно сдавать в утиль. Все эти потери, куда больше 1 млрд долларов, который насчитали в МВФ.

Но и потери от СП-2 Украина вполне может сократить. Газпром строит трубы в Германию не только на случай полного выхода из строя украинской ГТС или её насильственного перекрытия. Компания хочет экспортировать больше и меньше платить за транзит.

Украинская сторона вполне может предложить конкурентоспособные тарифы за большие объемы, да и закупать газ у Газпрома ей никто не запрещает. И тогда вместо убытков будет сплошная выгода.

Но такого совета в МВФ Киеву не дадут — только повелят строго резать социалку и повышать внутренние тарифы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВМФ, после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд.

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