Белгород, 26 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Гражданина Украины, пытавшегося пронести на себе почти 100 комплектов женского нижнего белья, задержали пограничники на пешеходном пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области.

On-cinema.com Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»

Инспекторы обратили внимание на странное поведение одного из мужчин. Его пригласили для досмотра — оказалась, что 63-летний иностранец, идущий из Харькова в Белгород, обмотал себя 97 комплектами женского белья. За перенос контрабандного товара его знакомая пообещала заплатить 300 гривен.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Товар изъяли, иностранцу разрешили въезд в Россию, сообщает издание «Go31.ru».