Красногорск, , 15:44 — REGNUM За 10 месяцев 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Подмосковье снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 26 ноября сообщила глава «Союза безопасности дорожного движения» Подмосковья Светлана Заболоцкая.

ДТП W. Robert Howell

По оценке эксперта, такая тенденция может быть обусловлена с применением комплексов фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП с пострадавшими, что существенно повышает уровень безопасности на федеральных трассах. Вместе с тем в августе начался сезонный рост наездов на пешеходов, который продолжится до появления устойчивого покрова снега.

По статистике именно в это время года происходит наибольшее количество ДТП с пострадавшими из-за уменьшения светового дня, первых снежных осадков и ухудшения видимости, а также перехода на «зимнюю» резину. Так, по сравнению с сентябрем количество погибших пешеходов в октябре увеличилось на 58% — с 24 до 38 человек.

«Чаще всего аварии с пешеходами случаются в темное время суток на неосвещенных участках дорог. Безусловно, повышению безопасности дорожного движения способствует такие простые меры как установка стационарного электрического освещения на пешеходных переходах вне населенных пунктов и комплексов фотовидеофиксации, оборудование островков безопасности, а также улучшение видимости разметки и знаков. Это, с одной стороны, содействует снижению количества происшествий с пешеходами, а с другой — приводит к формированию законопослушного поведения на дорогах. При этом, сами пешеходы должны заботиться о своей безопасности и не забывать про такие меры как, например, одежда со светоотражающими элементами», — сказала Заболоцкая.

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