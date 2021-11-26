Вашингтон, , 15:26 — REGNUM В США, после того как губернаторы ряда штатов и местные власти стали продвигать идею об обязательной ревакцинации, начались обсуждения того, кого же можно считать полностью вакцинированным против коронавируса, сообщает 26 ноября The Hill.

За прошедшую неделю губернаторы сразу двух штатов заявили о том, что полностью вакцинированными могут считать только те, кто сделал еще и третью — бустерную — прививку.

Так, губернатор штата Нью-Мексико демократ Мишель Лухан-Гришэм 17 ноября заявила, что, по ее мнению, полностью вакцинированными следует считать людей, которые получили три дозы препарата. Кроме того, власти штата рассматривают возможность введения обязательной вакцинации.

«Мы анализируем, что мы можем сделать, чтобы создать эти стимулы — и, возможно, обязательную вакцинацию — для обеспечения полной вакцинации людей, что означает три вакцины», — сказала она.

Схожей точки зрения придерживается и губернатор Коннектикута демократ Нед Ламонт. По его мнению, чтобы человек считался полностью вакцинированным нужны бустерные уколы.

В свою очередь, эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что такой шаг вызовет массовое замешательство, а принимаемые для борьбы с пандемией меры будут носить вновь носить несистемный характер.

«Мы только-только навели порядок, прежде люди не знали, имеют ли они право на то, чтобы получить третью прививку», — подчеркнул Дженнифер Кейтс, старший вице-президент Фонда семьи Кайзера.

«Если штаты примут соответствующее решение и изменят свое определение того, кого они квалифицируют как полностью вакцинированных … это может снова создать намного больше путаницы, потому что у вас будут эти разные стандарты по всей стране», — добавила она.