Париж, , 15:33 — REGNUM Страны Запада, вероятно, предпримут новые выпады против России на предстоящей Конференции государств — участников ОЗХО. Об этом постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил 26 ноября в ходе онлайн-брифинга.

Александр Шульгин Ruspekh.ru

По его словам, новые выпады против России могут касаться в том числе ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Но Россия готова к нападкам и готова ответить на них.

Дипломат также подчеркнул, что Россия намерена настойчиво добиваться ответов по ситуации с Навальным от Великобритании, Германии, Франции и Швеции. Вопрос тут в готовности западных партнёров к сотрудничеству с Москвой.

«На мой взгляд, скорее нет, чем да», — сказал Шульгин.

Конференция стран-участниц ОЗХО пройдёт в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.

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