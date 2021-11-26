Обнинск, Калужская область, , 16:05 — REGNUM Торжественный запуск нового производства компонента эндопротеза коленного сустава, который будет полностью выпускаться из российского сырья, состоялся 26 ноября на обнинском заводе — дочернем предприятии венгерской компании. В церемонии приняли участие министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На заводе Admoblkaluga.ru

На предприятии производят имплантаты и протезы для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезы суставов в соответствие с европейскими стандартами качества. Основные потребители продукции — российские медицинские учреждения. Общий объем инвестиций с начала реализации проекта по строительству предприятия составил около 350 млн рублей.

«Я рад, что предприятие не остановилось в своем развитии, что новые виды высокотехнологичной продукции производятся сегодня здесь. Очень важно, что это продукция высокой степени локализации. Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская область приложила много усилий для того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том числе и венгерское», — отметил Владислав Шапша.

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