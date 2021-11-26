Кишинёв, 26 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о внесении поправок в госбюджет на 2021 год, позволяющих выплатить долг Газпрому. Текст документа 26 ноября обнародовала пресс-служба главы республики.

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Ранее депутаты парламента приняли законопроект о выделении 1,4 млрд леев (около $74 млн) за газ, поставленный в Молдавию в октябре и ноябре. Потом его утвердили в правительстве республики. После публикации закон вступил в силу.

Сначала деньги поступят АО Energocom, 100% акций которого принадлежат государству. Потом компания должна перевести их молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз». Это предприятие должно будет рассчитаться с Газпромом.

Стоит отметить, что деньги за газ молдавская сторона должна была перечислить 22 ноября, в противном случае, по условия контракта, Газпром имел право прекратить подачу топлива. В руководстве российской компании согласились дать отсрочку до 26 ноября.