Лестер, Великобритания, 26 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. 25 ноября во время футбольного матча в рамках Лиги Европы в английском Лестере между местным клубом «Лестер-Сити» и варшавской «Легией» произошли стычки польских футбольных фанатов и полиции. Об этом сообщает Onet.pl.

Удар

Сообщается, что во втором тайме матча приезжие футбольные болельщики зажгли на трибунах пиротехнику. Сотрудники полиции сделали им замечание, и между сторонами возникла перепалка, которая переросла в драку.

В итоге были задержаны десятки болельщиков польской команды.

В УЕФА начали рассмотрение вариантов наказания футбольного клуба «Легия» за поведение его фанатов.