Белгород, 26 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области от имени жителей Белгородской области выразил 26 ноября губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Страшная авария на шахте «Листвяжная» унесла жизни горняков… Мужества и стойкости всем, кого коснулась эта беда. Соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В эти тяжёлые дни белгородцы вместе с жителями Кузбасса!» — написал он на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа 25 ноября на шахте погибли 46 горняков и пять спасателей. в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур.