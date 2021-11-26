Москва, , 15:17 — REGNUM Видимо, в русле «зеленой повестки» возражений против введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже придумать не удается, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Бундестаг, ФРГ Norbert Aepli

«Действительно, труба уже проложена, так что если даже это нанесло какой-то ущерб биоценозу Балтики, изменить ничего не получится. Более того, если оставить трубы без использования и обслуживания, их разрушение со временем станет новым ударом по экологии.

При этом очевидно, что более короткий маршрут требует меньших расходов энергии для прокачки, а значит, углеродный след будет меньше. Не говоря уж об опасности выбросов из дряхлой украинской ГТС.

Рост доли газа в топливном балансе по сравнению с углем и мазутом, тоже, с точки зрения требований экологии, позитивен.

Единственное, что может огорчать «зеленых», так это то, что стабильные поставки дешевого газа делают ещё более выпуклой дороговизну и нестабильность работы ветровых и солнечных станций, за которые так активно агитируют «зеленые».

Но в таком же сознаваться неприятно, равно как и в том, что насильственный перевод Европы на зеленую энергетику — одна из причин нынешнего энергетического кризиса.

Поэтому в ход идут аргументы, выбивающиеся из идеологического кода. Вроде, как раз «зеленые» никогда особым пиететом к частному бизнесу не отличались, обвиняя корпорации в хищническом отношении к природе.

И тут вдруг «некоммерческий характер» проекта стал им казаться его недостатком. Может, в таком случае его и от пошлин с налогами освободить? При этом будущий немецкий министр экономики вообще «сравнивает тёплое с мягким», когда заявляет, что проект не коммерческий, а стратегический. Одно другому абсолютно не мешает.

СП-2 выгоден России и Германии экономически, и в этом его стратегическое значение как ещё одной причины для того, чтобы страны более успешно взаимодействовали в международной политике.

А США — главному спонсору «зеленых» — не выгодно ни наличие у европейских компаний дешевого газа, ни самостоятельность германской внешней политики», — высаазал вое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост министра экономики Германии и сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек считает, что газопровод «Северный поток — 2» не является «чисто коммерческим проектом».

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