Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не было. Об этом 26 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Ильхам Алиев

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«В зоне ответственности российских миротворцев серьёзных инцидентов не было. Не было боестолкновений, не было серьёзных событий. Были спорадические инциденты, не являющиеся системным кризисом. Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Тем не менее, это вынуждает нас пристально посмотреть, поговорить, как минимизировать риски», — заявил Алиев.