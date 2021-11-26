Барнаул, , 15:13 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Александр Коршук арестован судом на два месяца по подозрению в педофилии, сообщает телеграм-канал Mash.

Алтайский край Алтайизбирком

По версии следствия, в 2019 году 47-летний Коршук изнасиловал 14-летнюю родственницу жены прямо в своей квартире в Барнауле. Девочка была так напугана, что о случившемся смогла рассказать только сейчас.

Суд арестовал парламентария на два месяца, по статье 131 часть 3 ему может грозить до 15 лет колонии.

Коршук избрался в новый созыв Госсобрания в 2019 году от партии КПРФ, спустя несколько месяцев он вышел из фракции и стал независимым депутатом. На сайте заскобрания он значится как входящий во фракцию «Независимые депутаты Республики Алтай».

Депутат является членом комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, а также комитета по аграрной политике.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова. Его обвинили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Накануне депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте, бил лишен неприкосновенности, нижняя палата парламента дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела.