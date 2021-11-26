Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», переизбранный на второй срок мэр Тбилиси Каха Каладзе готов сотрудничать с депутатами городского собрания (сакребуло) столицы. Об этом градоначальник заявил журналистам после повторного вступления в должность.

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

«Я готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в сакребуло, как и вся моя команда», — заявил Каладзе.

Он добавил, что подобное предложение делал и во время своего первого срока, но оппозиционные партии на это не отреагировали. Члены самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и её союзники находятся в острой конфронтации с «Мечтой».

Стоит отметить, что сакребуло Тбилиси нового созыва первый раз соберётся 3 декабря. В отличие от большинства других городов в столице правящая партия сохранила большинство в горсобрании: «Мечта» получила 29 мест из 50.

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