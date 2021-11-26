Москва, 26 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Сербию. Об этом 26 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

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Официальный представитель Кремля добавил, что сербский президент Александр Вучич «возобновил приглашение» главе Российского государства приехать в Сербию с визитом.

«Президент принял это приглашение», — отметил Песков.

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По его словам, точная дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Напомним, глава Сербии Александр Вучич ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Белград в 2022 году. По его словам, поездка может состояться в период с мая по сентябрь

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, отношения между двумя государствами не только поддерживаются на всех уровнях, но и развиваются по всем направлениям.