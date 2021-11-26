Владимир, , 15:09 — REGNUM Во Владимирской области проект бюджета на 2022 год уже принят в первом чтении, определены основные параметры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев Пресс-служба Заксобрания Владимирской области

Впереди распределение денег на конкретные цели и объекты. Депутаты пригласили всех жителей области включиться в работу и самим расставить приоритеты: на что в первую очередь следует направить расходы, где самые «больные» места и решение каких проблем откладывать больше нельзя.

По инициативе фракции «Единая Россия» в облпарламенте на сайте регионального отделения партии запущено голосование, принять участие в котором может любой житель области. Разработчики предлагают девять направлений, из которых следует выбрать приоритетные. Можно предложить и собственные варианты.

«Нам очень важно направить деньги именно туда, куда нужнее всего людям. При рассмотрении второго чтения для нас главным ориентиром будет мнение жителей. Мы намерены сформировать подлинно народный бюджет — такой, который будет «заточен» на решение насущных проблем людей», — прокомментировал председатель Заксобрания Владимир Киселев.

Практика вовлечения жителей в бюджетный процесс уже опробована. Например, за сезон было отремонтировано более 350 км местных дорог. Решение о выделении муниципалитетам 1,6 млрд на дорожные работы было принято по итогам аналогичного голосования.

В голосовании уже приняли участие порядка 19 тысяч жителей области. Большинство предложило направить средства на обустройство дорог, строительство и реконструкцию поликлиник, ремонт школ и детских садов.

В первом чтении доходы бюджета были утверждены в размере 78,5 млрд рублей, расходы — 84,5 млрд. Дефицит в 2022 году составит шесть миллиардов рублей. К 2024 году планируется прийти к полному балансу и свести дефицит к нулю.

«В основном расходы — порядка 70% — направлены на социальную сферу. В это сложное в эпидемиологическом плане время больше 16 млрд рублей направляется на медицину. Все социальные обязательства обеспечены финансами; например, это индексация заработной платы бюджетникам, это выплаты детям от трех до семи лет, это выплаты за классное руководство — вместе с федеральными выплатами классные руководители будут получать по девять тысяч рублей. Предусмотрено строительство нескольких новых школ.

Можно сказать, что этот бюджет — бюджет развития. За бюджетную обеспеченность региона в ближайшую трехлетку можно быть спокойными, а как получится осуществить развитие — покажет только время», — прокомментировал итоги первого чтения председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.