Жители Владимирской области сами определят, куда направить бюджетные деньги
Владимир, 26 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области проект бюджета на 2022 год уже принят в первом чтении, определены основные параметры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области.
Впереди распределение денег на конкретные цели и объекты. Депутаты пригласили всех жителей области включиться в работу и самим расставить приоритеты: на что в первую очередь следует направить расходы, где самые «больные» места и решение каких проблем откладывать больше нельзя.
По инициативе фракции «Единая Россия» в облпарламенте на сайте регионального отделения партии запущено голосование, принять участие в котором может любой житель области. Разработчики предлагают девять направлений, из которых следует выбрать приоритетные. Можно предложить и собственные варианты.
Практика вовлечения жителей в бюджетный процесс уже опробована. Например, за сезон было отремонтировано более 350 км местных дорог. Решение о выделении муниципалитетам 1,6 млрд на дорожные работы было принято по итогам аналогичного голосования.
В голосовании уже приняли участие порядка 19 тысяч жителей области. Большинство предложило направить средства на обустройство дорог, строительство и реконструкцию поликлиник, ремонт школ и детских садов.
В первом чтении доходы бюджета были утверждены в размере 78,5 млрд рублей, расходы — 84,5 млрд. Дефицит в 2022 году составит шесть миллиардов рублей. К 2024 году планируется прийти к полному балансу и свести дефицит к нулю.