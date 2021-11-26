Минск, , 15:09 — REGNUM На границе Белоруссии с Польшей осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия иностранных воинских контингентов, заявил начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развёртыванию войск и инфраструктуры… мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки», — приводятся слова Касинского.

По его словам, «осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов».

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Касинский отметил, что на место прибыли эстонские военные, которые будут готовить рокадные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время «осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов».

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