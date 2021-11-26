Москва, , 15:07 — REGNUM Проект новой транспортной стратегии России на 15 лет будет рассмотрен на заседании правительства, сообщил 26 ноября в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, проект в полной мере учитывает задачи по ускорению социально-экономического развития страны, которую поставил президент.

«Приоритет государства — повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными», — сказал Мишустин.

По его словам, важно обеспечить доступность всей территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики. В стратегию заложены ориентиры на десять лет, по которым дорога «от двери до двери» между двумя крупными городами не должна превышать 12-ти часов.

«Для этого будет создана современная опорная транспортная сеть через всю страну, а также ускоренно обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего, за счёт отечественных моделей», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что в планах — строительство автомобильных и железнодорожных ВСМ, а обновление аэродромной инфраструктуры затронет более ста аэропортов. Также стратегией предусмотрено активное использование водных путей.