Чебоксары, , 15:03 — REGNUM Сильный ветер в Чувашии, который разгулялся 26 ноября, принесли воздушные массы из Атлантики. Ветреная погода сохранится в ближайшее время, сообщили ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время республика находится на пути транзитного переноса воздушных масс из Атлантики в Сибирь, в результате в регионе установилась ветреная погода. Ветер будет буйствовать ближайшие дни с перерывами: затишье прогнозируется 29 ноября и 2 декабря.

27 ноября ожидается сухая погода, а 28 ноября могут пройти снегопады. Не исключается также вероятность ледяного дождя и образование туманов.

30 ноября погода ухудшится. Прогнозируются дожди, временами сильные, сохранится сильный ветер. В частности, в Чебоксарах может выпасть 12 мм осадков, то есть 12 литрам воды на 1 кв. метр земли. Но при этом температура может подняться до +5 градусов и привести к резкому таянию снежного покрова.

Очередной циклон со снегопадами ожидается 3 декабря, но уже в конце следующей недели в Чувашии возможна ещё одна оттепель с дождями.