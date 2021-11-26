Варшава, 26 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 217 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 26 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.