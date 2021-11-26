Цхинвал, 26 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 259 тестов на коронавирус, из которых 33 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 26 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1469 человек, 120 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9793 носителя SARS-CoV-2, из них более 8324 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 173 случая смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки стало известно об одном таком случае.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 84 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра шестерых человек, поступили туда — также шестеро.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 198 исследований 26 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 100 человек.