Кострома, , 16:06 — REGNUM В Костромской области предупреждение за парковку на газонах заменили на штраф. Решение о внесении изменений в статью 2.6 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях на заседании думы 25 ноября приняли депутаты регионального законодательного собрания.

Парковка на газоне City-yaroslavl.ru

Теперь за первое подобное нарушение костромичи будут платить 500 рублей. За повторное отступление от правил санкция останется прежней — 5 тысяч рублей. Тема вызвала споры в депутатском корпусе. Так, парламентарий Елена Шахова от КПРФ задала вопрос о количестве зарегистрированных машин и парковочных мест в областном центре.

«Предложение своевременное, не спорю. Предупреждение о нарушении правил не решает проблему. Но не получится ли так, что автомобилисты будут вынуждены парковаться на проезжей части, чтобы избежать наказания рублём? Сколько в Костроме зарегистрировано транспортных средств и организовано парковочных мест?»

Докладчик — заместитель главы администрации Костромы по ЖКХ Анатолий Кошкин пояснил, что в городе имеется 57 тысяч машин и 37 тысяч парковочных мест:

«Цифры о наличии парковочных мест приведены с учётом гаражных кооперативов, платных парковок, парковок у многоквартирных домов. Места в частном секторе не учитываются»

Депутаты Владимир Михайлов и Ихтияр Мирзоев высказали мнение о снижении размера штрафа и указали, что наказывать автовладельцев нужно только тогда, когда для них будут созданы все условия. Тем не менее большинством голосов изменения были приняты. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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