Предупреждение за парковку на костромских газонах заменили на штраф
Кострома, 26 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Костромской области предупреждение за парковку на газонах заменили на штраф. Решение о внесении изменений в статью 2.6 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях на заседании думы 25 ноября приняли депутаты регионального законодательного собрания.
Теперь за первое подобное нарушение костромичи будут платить 500 рублей. За повторное отступление от правил санкция останется прежней — 5 тысяч рублей. Тема вызвала споры в депутатском корпусе. Так, парламентарий Елена Шахова от КПРФ задала вопрос о количестве зарегистрированных машин и парковочных мест в областном центре.
Докладчик — заместитель главы администрации Костромы по ЖКХ Анатолий Кошкин пояснил, что в городе имеется 57 тысяч машин и 37 тысяч парковочных мест:
Депутаты Владимир Михайлов и Ихтияр Мирзоев высказали мнение о снижении размера штрафа и указали, что наказывать автовладельцев нужно только тогда, когда для них будут созданы все условия. Тем не менее большинством голосов изменения были приняты. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Справка: штрафы за нарушение требований к размещению транспортных средств в Костроме выписывает комиссия об административных правонарушениях. Протоколы о незаконной парковке составляют специалисты управления муниципальных инспекций в рамках рейдов и по обращениям горожан. За первое полугодие 2020 года в областном центре было составлено 100 таких протоколов.