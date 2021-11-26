Псков, , 15:48 — REGNUM На заседании Псковской городской Думы Борис Ёлкин избран депутатами на должность главы администрации Пскова. Об этом 26 ноября сообщает издание «Псковская правда».

Псков Елена Молчанова © ИА REGNUM

Голосование по кандидатуре на руководящую должность проходило тайно. Депутаты выбирали между и.о. главы городской администрации Ёлкиным и первым заместителем директора управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Иваном Родионовым. По итогам голосования Борис Ёлкин одержал победу, получив 21 голос депутатов.

«Впереди нас ждёт большая работа на благо города, на благо граждан. У нас потрясающий город и будет ещё лучше», — заявил Ёлкин.

Напомним, что до официального избрания на должность Борис Ёлкин был исполняющим обязанности главы администрации города. Ранее он возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона.